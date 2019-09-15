РПЛ
Матч ТВ«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти
Жига Шкофлек
|13′
Рикарду Алвеш
|49′
|53′
Евгений Башкиров
|54′
Евгений Башкиров
|59′
Данил Степанов
Жига Шкофлек
Джоэл Фамейе
|66′
|73′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
Тимур Аюпов
|78′
|80′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
|84′
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
|87′
|88′
Филип Уремович
Артем Кулишев
|89′
|90′
Константин Плиев
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
3
Сиваков
4
Радакович
5
Аюпов
66
Козлов
13
Терехов
20
Фамейе
8
Мишкич
88
Галаджан
15
Зотов
32
Кулишев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
69
Степанов
21
Кварацхелия
18
Могилевец
10
Коновалов
88
Ташаев
12
Зуев
8
Кьяртанссон
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Победу «Оренбургу» принес Артем Кулишев, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Отметим, что для казанцев это поражение стало третьим кряду. После этого матча «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
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