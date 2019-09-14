РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти

Оренбург — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Жига Шкофлек
13′
Рикарду Алвеш
49′
53′
Евгений Башкиров
54′
Евгений Башкиров
59′
Данил Степанов
Жига Шкофлек
Джоэл Фамейе
66′
73′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
Тимур Аюпов
78′
80′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
84′
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
87′
88′
Филип Уремович
Артем Кулишев
89′
90′
Константин Плиев
Победу «Оренбургу» принес Артем Кулишев, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Отметим, что для казанцев это поражение стало третьим кряду. После этого матча «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» проиграл питерскому арбитру?

Реальное время10:30

ФК «Оренбург» одержал вторую победу подряд

56orb.ru09:11

«Оренбург» — «Рубин»: очередная неудача казанцев?

Все про Спорт рувчера в 06:32

«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте

Чемпионат08:53

«Оренбург» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор матча 9-го тура РПЛ

Sport24.ru09:40

Защитник «Оренбурга» считает, что ничья была бы несправедливым исходом игры с «Рубином»

Спорт-Экспресс12:50

Роковое пенальти на предпоследней минуте: «Рубин» упустил ничью в Оренбурге

Татар-информ09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:52, Вашингтон
Наука

Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта

Волга-Медиа вчера в 03:30
Игры

В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Происшествия

Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

Уточняется, что украинка приехала из Закарпатской области и предположительно жила в цыганской общине.
Газета.Ru 17:01
Кино

Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»

Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

Российская газета 14:00
Игры

На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tale по аниме «Хвост феи»

В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
Игромания.ру 10:14
Политика

В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека

В совещании по человеческому измерении (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - примут участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.
РИА Новости 17:38
Футбол

«Бетис» вдевятером сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Севильский "Бетис" сыграл вничью с "Хетафе" в матче четвертого тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 17:32
Шоу-бизнес

Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

StarHit.ru вчера в 02:00
Политика

Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM 16:50
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Футбол

Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси".
Вести.Ru вчера в 13:20
Энергетика

Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Шоу-бизнес

Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Армия и оружие

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Газета.Ru 16:55
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Шоу-бизнес

Стало известно местонахождение Заворотнюк

СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru.
Рамблер 08:32
Волейбол

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой

38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика

В Германии назвали «проклятым» наследие советских войск

В Германии озадачились дальнейшей судьбой "проклятого" наследия советских войск. Об этом пишет gazeta. spb. ru, ссылаясь на издание Bild.
Piter.tv 13 сентября в 08:49
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес

Татьяна Навка выложила видео, где она целует мужа

Короткий веселый ролик со свадебного торжества Навка выложила в своем инстаграме.
Рамблер 13:18
Авто

Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере?

Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.
Car.ru 12 сентября в 06:41
Здоровье

Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга

Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное