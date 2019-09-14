Победу «Оренбургу» принес Артем Кулишев, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Отметим, что для казанцев это поражение стало третьим кряду. После этого матча «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку.

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