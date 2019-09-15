РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти

Оренбург — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Жига Шкофлек
13′
Рикарду Алвеш
49′
53′
Евгений Башкиров
54′
Евгений Башкиров
59′
Данил Степанов
Жига Шкофлек
Джоэл Фамейе
66′
73′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
Тимур Аюпов
78′
80′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
84′
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
87′
88′
Филип Уремович
Артем Кулишев
89′
90′
Константин Плиев
Победу «Оренбургу» принес Артем Кулишев, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Отметим, что для казанцев это поражение стало третьим кряду. После этого матча «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку.
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