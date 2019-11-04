РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ

"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, отличился игрок "Оренбурга" Джоэль Фамейе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Урал» - «Оренбург»: все голы стартового матча понедельника (ВИДЕО)

Sport.ru08:30

«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Газета.Ru08:02

«Урал» — «Оренбург» — 1:2. Видеообзор матча

Sport24.ru08:42

Подвезли новый вратарский фэйл: Годзюр пропустил сквозь руки несильный удар издали

Sports.ru08:29

«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат07:50

«Оренбург» победил в гостях «Урал» и поднялся на шестое место

Советский спорт07:47

Ликующая раздевалка «Оренбурга» после победы над «Уралом»

Спорт-Экспресс09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

RT на русском 18:12
Здоровье

Женщина жила с опухолью весом 18 кг, принимая ее за беременность

Жительница Индии думала, что ждет ребенка, однако в действительности ходила с огромной опухолью весом 18,1 килограмма в яичнике.
iReactor 19:04
Наука

Обнаружены признаки менопаузы у азиатских слонов

Rusargument 17:23
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Экономика

У многих пенсионеров «автоматически» повысятся пенсии

Пенсии миллионов российских пенсионеров в автоматическом режиме повысятся с 1 августа 2020 года.
Primpress.ru 10:20
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
РИА Новости 19:04
Происшествия

В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Toyota - 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.
Российская газета 02:49
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Общество

Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»

Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
Красная весна 05:16
Армия и оружие

Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади

Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика

В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
РИА Новости 18:45
Политика

Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Футбол

Спартак — Арсенал (Тула) 0:1

Советский спорт 12:54
Футбол

Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности

После трех туров Наполи, набрав семь очков, расположился на первой строчке в турнирной таблице группы F, а РБ Зальцбург, имея в активе три балла, занимает третье место.
Советский спорт 11:50
Армия и оружие

США назвали самое работающее оружие России

Lenta.ru 16:08
Технологии

В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа

Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.
UfacityNews.ru 02 ноября в 05:38
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Политика

Супруга экс-генпрокурора Украины Луценко покинула Верховную раду

Депутат Верховной рады и супруга экс-генпрокурора Украины Ирина Луценко объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.
РЕН ТВ 12:05
Политика

«Газпром» официально отказался поставлять газ на Украину напрямую, пока Киев не откажется от своих побед в арбитражах

"Газпром" официально отказался поставлять газ на Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.
Эхо Москвы 11:04
Политика

Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно

Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
РЕН ТВ вчера в 18:53
Музыка

Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Единоборства

Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru вчера в 00:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное