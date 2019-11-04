"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, отличился игрок "Оренбурга" Джоэль Фамейе.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Общество Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.

Общество Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским» Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.

Политика В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.

Политика Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Политика Супруга экс-генпрокурора Украины Луценко покинула Верховную раду Депутат Верховной рады и супруга экс-генпрокурора Украины Ирина Луценко объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.