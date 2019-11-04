РПЛ
Газета.Ru«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, отличился игрок "Оренбурга" Джоэль Фамейе.
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Обнаружены признаки менопаузы у азиатских слонов
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Пенсии миллионов российских пенсионеров в автоматическом режиме повысятся с 1 августа 2020 года.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
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Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
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Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Политика
В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Политика
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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
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Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
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Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности
После трех туров Наполи, набрав семь очков, расположился на первой строчке в турнирной таблице группы F, а РБ Зальцбург, имея в активе три балла, занимает третье место.
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США назвали самое работающее оружие России
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Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
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Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.