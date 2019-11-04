РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Урал — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
4′
Джоэл Фамейе
7′
Тимур Аюпов
45′+1′
Рикарду Алвеш
Вараздат Ароян
57′
Николай Димитров
Владимир Ильин
57′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
62′
Эрик Бикфалви
64′
72′
Сергей Терехов
72′
Федор Черных
Артем Кулишев
Михаил Меркулов
Андрей Панюков
83′
Отман Эль-Кабир
84′
90′+2′
Джоэл Фамейе
Вадим Афонин
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, отличился игрок "Оренбурга" Джоэль Фамейе.
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