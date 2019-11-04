РПЛ
Газета.Ru«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|4′
Джоэл Фамейе
|7′
Тимур Аюпов
|45′+1′
Рикарду Алвеш
Вараздат Ароян
|57′
Николай Димитров
Владимир Ильин
|57′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
|62′
Эрик Бикфалви
|64′
|72′
Сергей Терехов
|72′
Федор Черных
Артем Кулишев
Михаил Меркулов
Андрей Панюков
|83′
Отман Эль-Кабир
|84′
|90′+2′
Джоэл Фамейе
Вадим Афонин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
20
Панюков
11
Ильин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
44
Егорычев
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
38
Климович
12
Малых
5
Аюпов
4
Радакович
15
Зотов
13
Терехов
10
Алвеш
7
Рогич
8
Мишкич
32
Кулишев
29
Афонин
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, отличился игрок "Оренбурга" Джоэль Фамейе.
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