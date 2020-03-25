Коронавирус
Матч ТВ«Оренбург» остановил тренировочный процесс и ушел на карантин
Футбольный клуб «Оренбург» объявил, что команда прекращает свой тренировочный процесс. Игроки останутся в Оренбурге на время карантина, получив указания относительно индивидуальной работы от тренерского штаба.
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Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Футбол
Тедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценил свои первые месяцы во главе московского клуба.Я чувствую себя очень хорошо здесь.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Общество
В России могут почти полностью прекратить региональные перелеты
Международная ассоциация аэропортов (МАА) прогнозирует, что пассажиропоток региональных аэропортов РФ в марте упадет более чем на 60%, а в апреле - и вовсе может сойти на нет из-за ограничений в связи с коронавирусом, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ассоциации.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Театры
Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник
Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Происшествия
В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными
Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Армия и оружие
Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом
Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Политика
Украина ввела режим ЧС на 30 дней
Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Здоровье
В Оренбуржье выявили еще три случая коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о трех новых случая коронавируса в Оренбуржье.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратура ДНР.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.