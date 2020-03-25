Футбольный клуб «Оренбург» объявил, что команда прекращает свой тренировочный процесс. Игроки останутся в Оренбурге на время карантина, получив указания относительно индивидуальной работы от тренерского штаба.

«Оренбург» остановил тренировочный процесс и ушел на карантин

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Общество В России могут почти полностью прекратить региональные перелеты Международная ассоциация аэропортов (МАА) прогнозирует, что пассажиропоток региональных аэропортов РФ в марте упадет более чем на 60%, а в апреле - и вовсе может сойти на нет из-за ограничений в связи с коронавирусом, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ассоциации.

Общество Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Общество Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.

Финансы Курс доллара упал ниже 77 рублей Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Музыка Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.

Общество На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".

Политика Украина ввела режим ЧС на 30 дней Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.