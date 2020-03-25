Коронавирус

Матч ТВМатч ТВ«Оренбург» остановил тренировочный процесс и ушел на карантин

Футбольный клуб «Оренбург» объявил, что команда прекращает свой тренировочный процесс. Игроки останутся в Оренбурге на время карантина, получив указания относительно индивидуальной работы от тренерского штаба.
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«Оренбург» остановил тренировочный процесс из-за коронавируса

Sport24.ru04:31

«Оренбург» остановил тренировочный процесс и ушел на карантин

Матч ТВ04:30

«Оренбург» приостановил тренировочный процесс, футболисты останутся в городе

Спорт-Экспресс04:37

ФК «Оренбург» прекратил тренировки и запретил игрокам выезжать из города

РИА Оренбуржье06:27

Футбольный клуб «Оренбург» из-за коронавируса приостановил тренировки

Orengrad.ru05:26

ФК «Оренбург» отменил все тренировки из-за пандемии коронавируса

АиФ Оренбург06:12

«Оренбург» отменил тренировки из-за коронавируса

Газета.Ru04:59
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

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Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
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Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

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У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
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Тедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценил свои первые месяцы во главе московского клуба.Я чувствую себя очень хорошо здесь.
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В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

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Газета.Ru 06:18
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В России могут почти полностью прекратить региональные перелеты

Международная ассоциация аэропортов (МАА) прогнозирует, что пассажиропоток региональных аэропортов РФ в марте упадет более чем на 60%, а в апреле - и вовсе может сойти на нет из-за ограничений в связи с коронавирусом, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ассоциации.
РИА Новости 06:15
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В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
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Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
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Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
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Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом

RuNews24.ru 02:20
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Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Финансы

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными

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Армия и оружие

Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
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Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
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В Оренбуржье выявили еще три случая коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о трех новых случая коронавируса в Оренбуржье.
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
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У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
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Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

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Lenta.ru 23 марта в 10:00
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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратура ДНР.
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В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

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