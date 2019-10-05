РПЛ
REGNUM«Оренбург» обыграл «Динамо» в двенадцатом туре РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московскую команду «Динамо» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
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