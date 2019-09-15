РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Оренбург» победил «Рубин» в матче Российской премьер-лиги

Оренбург — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Жига Шкофлек
13′
Рикарду Алвеш
49′
53′
Евгений Башкиров
54′
Евгений Башкиров
59′
Данил Степанов
Жига Шкофлек
Джоэл Фамейе
66′
73′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
Тимур Аюпов
78′
80′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
84′
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
87′
88′
Филип Уремович
Артем Кулишев
89′
90′
Константин Плиев
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет открыл полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш на 49-й минуте матча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» проиграл питерскому арбитру?

Реальное время10:30

ФК «Оренбург» одержал вторую победу подряд

56orb.ru09:11

«Оренбург» — «Рубин»: очередная неудача казанцев?

Все про Спорт рувчера в 06:32

«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте

Чемпионат08:53

«Оренбург» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор матча 9-го тура РПЛ

Sport24.ru09:40

Защитник «Оренбурга» считает, что ничья была бы несправедливым исходом игры с «Рубином»

Спорт-Экспресс12:50

Дубль «Рубина» на выезде обыграла молодежку «Оренбурга»

КП - Казаньвчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Культура

Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша

Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 13 сентября в 04:49
Футбол

Суарес посвятил гол за «Барселону» умершей от рака дочери Энрике

Матч ТВ 03:02
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери

Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал 10:53
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ вчера в 05:07
Армия и оружие

В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости 17:41
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия вчера в 03:42
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings 09:48
Армия и оружие

Китай опередил Россию и США в производстве ракет средней дальности

Народные новости 06:37
Происшествия

Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17

Экономика сегодня 13:10
Здоровье

Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку

В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус 10:00
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Общество

Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику

Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru 18:21
Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Экономика

В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5—10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 13 сентября в 02:20
Шоу-бизнес

Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
Происшествия

Шумахер покинул клинику в Париже

Аргументы недели 11:04
Энергетика

Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Политика

Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса

Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru вчера в 16:39
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия 13 сентября в 09:06
Фигурное катание

Юная россиянка Анна Щербакова вошла в историю фигурного катания

Анна Щербакова исполнила четверной лутц на взрослых соревнованиях ISU. До пятнадцатилетней спортсменки никто из фигуристок этого не делал.
Экономика сегодня вчера в 18:52
Политика

Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Религия

В РПЦ рассказали о зарплатах священников

Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика

Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.
Политика Сегодня 12 сентября в 18:49
Политика

Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Гаджеты

Samsung может объединить флагманские линейки в одну

Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное