РПЛ
РБК«Оренбург» победил «Урал» в матче чемпионата России
«Оренбург» победил «Урал» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на «Екатеринбург Арене». Судил игру арбитр из Ижевска Станислав Васильев.
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Подвезли новый вратарский фэйл: Годзюр пропустил сквозь руки несильный удар издали
Sports.ruвчера в 08:29
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Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
В ДТП на трассе Орск — Гай погиб человек
На трассе Орск — Гай, в районе Репино, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и ГАЗели.
Orsk.ru вчера в 07:45
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Авто
Гараж Правительства Оренбургской области пополнят 4 новых автомобиля
На сайте госзакупок размещен тендер, согласно которому правительство Оренбургской области планирует приобрести 4 новых автомобиля.
56orb.ru 02:58
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Футбол
«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»
После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Авто
Ford продемонстрирует внедорожник Bronco весной
Прямым конкурентом для модели от Ford станет Jeep Wrangler. Официальная премьера состоится уже весной будущего года.
Daily-Motor.Ru вчера в 10:43
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета вчера в 12:47
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru вчера в 22:22
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Происшествия
В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18
Происшествия
Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
RT на русском 02:53
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли.
Piter.tv 00:53
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Единоборства
Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.
Sports.ru 03 ноября в 04:00
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок
Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Российская газета вчера в 03:09
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
РИА Новости 02:02
Авто
В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 00:16
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
РИА Новости вчера в 11:25
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05