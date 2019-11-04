РПЛ

РБКРБК«Оренбург» победил «Урал» в матче чемпионата России

«Оренбург» победил «Урал» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на «Екатеринбург Арене». Судил игру арбитр из Ижевска Станислав Васильев.
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«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ

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Ликующая раздевалка «Оренбурга» после победы над «Уралом»

Спорт-Экспрессвчера в 09:00

«Урал» — «Оренбург» — 1:2. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 08:42

Подвезли новый вратарский фэйл: Годзюр пропустил сквозь руки несильный удар издали

Sports.ruвчера в 08:29

«Оренбург» победил в гостях «Урал» и поднялся на шестое место

Советский спортвчера в 07:47

«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Газета.Ruвчера в 08:02

«Урал» - «Оренбург»: все голы стартового матча понедельника (ВИДЕО)

Sport.ruвчера в 08:30
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Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
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В ДТП на трассе Орск — Гай погиб человек

На трассе Орск — Гай, в районе Репино, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и ГАЗели.
Orsk.ru вчера в 07:45
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Авто

Гараж Правительства Оренбургской области пополнят 4 новых автомобиля

На сайте госзакупок размещен тендер, согласно которому правительство Оренбургской области планирует приобрести 4 новых автомобиля.
56orb.ru 02:58
Происшествия

СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье

РБК вчера в 20:50
Космос

«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства

«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Футбол

«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»

После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Авто

Ford продемонстрирует внедорожник Bronco весной

Прямым конкурентом для модели от Ford станет Jeep Wrangler. Официальная премьера состоится уже весной будущего года.
Daily-Motor.Ru вчера в 10:43
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета вчера в 12:47
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Хоккей

Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ

Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Интернет

Компания Facebook сменила логотип

Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru вчера в 22:22
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Происшествия

В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
RT на русском 02:53
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли.
Piter.tv 00:53
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Единоборства

Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.
Sports.ru 03 ноября в 04:00
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок

Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

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Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета вчера в 03:09
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы

РИА Новости 02:02
Авто

В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 00:16
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

РИА Новости вчера в 11:25
Технологии

«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
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