Футбол

Sports.ruSports.ru«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Полузащитник «Эребру» Филип Рогич продолжит карьеру в «Оренбурге».
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Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

Sport24.ru12:07

«Оренбург» объявил о переходе шведского хавбека Рогича

Чемпионат11:48

«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Sports.ru12:22

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Матч ТВ12:03

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Sportbox.RU12:03

Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

РИА Новости11:54

Полузащитник Рогич заключил контракт с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс11:56
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
Происшествия

Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Авто

Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем

В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Футбол

«Зенит» объявил о покупке Караваева

Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.
RT на русском 12:24
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 06:16
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Армия и оружие

Российские подлодки покончат с цивилизацией

"Москва, видимо, хочет получить ядерный запас сверх тех, ракет, которые и так могут покончить с цивилизацией в случае начала конфликта", – пишет автор NI.
Утро.ru 10:34
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Футбол

Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер»

Полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким «Шахтером».
Sport24.ru 12:33
Экономика

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Происшествия

В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками

Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 12:32
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Общество

Власти отреагировали на ремонт школы с позолотой и мрамором

Газета.Ru 08:53
Хоккей

СКА победил «Металлург» на выезде

Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).
Советский спорт 12:21
Происшествия

Прощание с погибшей в Турции российской девочкой пройдет 3 сентября

Прощание с российской девочкой, которая умерла после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье, пройдет 3 сентября.
ТАСС 12:10
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Экономика

ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
Космос

В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал

Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 31 августа в 00:32
Общество

Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории

РИА Новости 11:12
Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Армия и оружие

Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Происшествия

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

Lenta.ru 12:25
Футбол

Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля

Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.
Sports.ru 12:05
Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Происшествия

На липчанку в цирке напал ягуар

REGNUM 12:19
Политика

В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства

Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона по смертной казни за массовые убийства, сообщил журналистам глава аппарата вице-президента Марк Шорт.
РИА Новости 11:58
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
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