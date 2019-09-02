Футбол
Sports.ru«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
В Ярославле десять человек пострадали при столкновении трех маршруток
Один из 10 пострадавших при столкновении трех маршрутных автобусов в Ярославле госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:39
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео Пугачевой в мехах и шляпе из 80-х
Накануне в Сети появилась архивная запись, на которой Примадонна снята в восьмидесятых годах на столичных улицах в меховой шубе и стильной шляпе.В восьмидесятых годах минувшего столетия улицы российской столицы выглядели буднично и серо, однако стоило на них появиться Алле Борисовне, как все вокруг буквально преображалось.
Дни24 08:09
Футбол
СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева
Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды.
RT на русском 14:34
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.
RT на русском 10:53
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина
Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.
Эхо Москвы 14:23
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Театры
РАМТ запускает новый проект-конкурс
Авторы лучших работ могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.
Орфей 14:20
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12