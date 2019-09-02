Футбол

Sports.ruSports.ru«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Полузащитник «Эребру» Филип Рогич продолжит карьеру в «Оренбурге».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Матч ТВ12:03

Полузащитник Рогич заключил контракт с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс11:56

«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Sports.ru12:22

Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

Sport24.ru12:07

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Sportbox.RU12:03

Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

РИА Новости11:54

«Оренбург» объявил о переходе шведского хавбека Рогича

Чемпионат11:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
Кино

Скончался советский режиссер Борис Рычков

Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Общество

Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре

В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Шоу-бизнес

Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Происшествия

Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки

RT на русском 12:08
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия

В Ярославле десять человек пострадали при столкновении трех маршруток

Один из 10 пострадавших при столкновении трех маршрутных автобусов в Ярославле госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:39
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Космос

Космонавты допросили робота «Федора» на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Авто

Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

RT на русском вчера в 20:58
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео Пугачевой в мехах и шляпе из 80-х

Накануне в Сети появилась архивная запись, на которой Примадонна снята в восьмидесятых годах на столичных улицах в меховой шубе и стильной шляпе.В восьмидесятых годах минувшего столетия улицы российской столицы выглядели буднично и серо, однако стоило на них появиться Алле Борисовне, как все вокруг буквально преображалось.
Дни24 08:09
Происшествия

В Кургане произошёл крупный выброс газа — есть пострадавшие

REGNUM 12:37
Футбол

СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева

Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды.
RT на русском 14:34
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.
RT на русском 10:53
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина

Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.
Эхо Москвы 14:23
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика

Путин раскритиковал назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу

Lenta.ru 13:14
Армия и оружие

Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Происшествия

Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

РБК 12:33
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

РБК 10:30
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Театры

РАМТ запускает новый проект-конкурс

Авторы лучших работ могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.
Орфей 14:20
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Происшествия

Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»

Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное