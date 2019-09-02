Футбол

Sports.ruSports.ru«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Полузащитник «Эребру» Филип Рогич продолжит карьеру в «Оренбурге».
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Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

Sport24.ruвчера в 12:07

Шведский полузащитник Рогич стал игроком «Оренбурга»

РИА Новостивчера в 11:54

«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Sports.ruвчера в 12:22

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Матч ТВвчера в 12:03

«Оренбург» купил полузащитника из Швеции

Sportbox.RUвчера в 12:03

Полузащитник Рогич заключил контракт с «Оренбургом»

Спорт-Экспрессвчера в 11:56

«Оренбург» объявил о переходе шведского хавбека Рогича

Чемпионатвчера в 11:48
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

RT на русском вчера в 19:59
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Культура

Книгу в честь 80-летия ВДНХ представят на Московской международной книжной ярмарке

С 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет знаменитая Московская международная книжная ярмарка.
Глас Народа вчера в 07:16
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Культура

Розенбаум рассказал о своем самочувствии после операции

Известия 00:11
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города

Продажа алкоголя будет ограничена также в местах запуска праздничных фейерверков, которые пройдут на 33 площадках в разных частях города, большинство которых находятся в парках.
ТАСС 01:57
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Происшествия

Скинувший с 9 этажа собаку красноярец пойдет под суд

ДЕЛА.ru 01:53
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Экономика

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Финансы

ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян

С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК вчера в 04:09
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Президент Польши выступил против возвращения России в G8

Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной».
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Общество

Британская газета The Times написала о ремонте в школе Симановского

JustMedia 00:13
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 04:31
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия

В Одесской области 30 человек попали в больницу, отравившись шаурмой

РИА Новости 01:36
Гаджеты

Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна

Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Происшествия

Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы

На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении.
Газета.Ru 01:29
Здоровье

Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.
Известия 00:42
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
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