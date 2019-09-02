Футбол
Sports.ru«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
RT на русском вчера в 19:59
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Культура
Книгу в честь 80-летия ВДНХ представят на Московской международной книжной ярмарке
С 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет знаменитая Московская международная книжная ярмарка.
Глас Народа вчера в 07:16
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города
Продажа алкоголя будет ограничена также в местах запуска праздничных фейерверков, которые пройдут на 33 площадках в разных частях города, большинство которых находятся в парках.
ТАСС 01:57
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК вчера в 04:09
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G8
Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной».
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 04:31
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Происшествия
Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы
На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении.
Газета.Ru 01:29
Здоровье
Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты
Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.
Известия 00:42
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06