Футбол

Sports.ruSports.ru«Оренбург» подписал шведского полузащитника Рогича

Полузащитник «Эребру» Филип Рогич продолжит карьеру в «Оренбурге».
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Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре

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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
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Нейросеть воссоздала фигуру человека по фотографии

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Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
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Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
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