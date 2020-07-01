Коронавирус
Российская газетаВторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
Напоследок сообщается, что "Оренбург" продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, и что команда находится на карантине. Ранее был отменен еще один матч с участием "Оренбурга" - выездной против "Краснодара". КДК РФС присудил тогда гостям техническое поражение со счетом 0:3.
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