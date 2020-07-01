Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

Напоследок сообщается, что "Оренбург" продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, и что команда находится на карантине. Ранее был отменен еще один матч с участием "Оренбурга" - выездной против "Краснодара". КДК РФС присудил тогда гостям техническое поражение со счетом 0:3.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Директор «Оренбурга» о матче с «Уралом»: «Это все-таки высшая лига. И выставлять на матч детей 2003 года? Куда мы тогда катимся?»

Sports.ru04:08

Новость об отмене матча с «Оренбургом» застала «Урал» в аэропорту

Матч ТВ04:01

Футбольный матч «Оренбург — Урал» не состоится

Эхо Москвы в Оренбурге03:43

Новость об отмене матча с «Оренбургом» застала «Урал» в аэропорту

Bobsoccer04:16

Матч «Оренбург» - «Урал» не состоится

Sport.ru03:59

«Оренбург» получит технарь еще и за матч с «Уралом». Кажется, с командой, которая вылетит в ФНЛ, все ясно

Sport24.ru04:20

Президент «Урала»: Мы все до последнего пытались спасти этот матч. Сочувствую «Оренбургу»

Спорт-Экспресс04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Комсомольская правда вчера в 16:30
8
Путешествия

В России 67 регионов открылись для туризма

В России начинается массовый туристический сезон после снятия основных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:19
Футбол

Генрих Мхитарян досрочно расторг контракт с «Арсеналом»

Отмечается, что агент Мхитаряна Мина Райола договорился с «Арсеналом» и решил вопрос о досрочном расторжении контракта, истекавшего в 2021 году.
ODDS.ru 04:20
Общество

Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Екатеринбурге с 1 июля

«С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов», — сообщил глава региона во вторник, 30 июня, отметив, что учитывая погодные условия, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решений.
Kursk.com вчера в 09:01
40
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости вчера в 11:44
5,7K
Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
1,1K
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
224
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
383
Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
3
Гаджеты

OnePlus открыла предзаказы на покупку OnePlus Nord

Компания OnePlus не только подтвердила, что её новый телефон будет называться OnePlus Nord, но и открыла предварительные заказы на смартфоны среднего класса.
МИТ 02:41
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00
13
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

Накануне.Ru 00:50
10K
Общество

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

Накануне в России за сутки выявили 6693 новых случаев коронавируса.
RT на русском 03:32
1
Здоровье

Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
68
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
696
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
519
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
3,4K
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
144
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК вчера в 15:28
1
Политика

Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США

Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
23
Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
1,7K
Космос

Астроном рассказала о параде планет в июле

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru вчера в 01:28
10
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
545
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Армия и оружие

В России начато производство автомата-конкурента АК-12

На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
Военное дело 02:13
1
Армия и оружие

Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР

Новостной фронт 02:31
Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
5
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
106
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное