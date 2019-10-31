Футбол
Газета.Ru«Оренбург» проиграл «Химкам» в Кубке России
|1′
Артем Полярус
|21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
|51′
В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. Теперь за право выхода в полуфинал "Химки" поспорят с победителем пары "Торпедо" (Москва) — "Балтика" (Калининград).
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