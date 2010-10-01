Футбол

1743.ru1743.ru«Оренбург» уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
Сегодня, 31 октября, в рамках Кубка России футбольный клуб «Оренбург» встретился с подмосковными «Химками». Матч собрал почти 2,5 тысячи зрителей. Счет открылся уже на 1-й минуте — забил Полярус из «Химок».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Химки» обыграли «Оренбург» и пробились в 1/4 финала Кубка

Спорт-Экспрессвчера в 10:50

«Оренбург» – «Химки». Стартовые составы

Советский спортвчера в 08:27

«Оренбург» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

Чемпионатвчера в 10:51

Грусть вратаря «Оренбурга»: на 25-й секунде пропустил мяч, который летел прямо в него

Sports.ruвчера в 11:11

«Оренбург» не смог выйти в четвертьфинал Кубка России, проиграв «Химкам»

Sport.ruвчера в 11:29

Артем Полярус: «Все — умнички! Талалаев сказал: будем дальше бороться за Кубок»

Sportbox.RUвчера в 12:21

Артем Полярус: «Все — умнички! Талалаев сказал: будем дальше бороться за Кубок»

Матч ТВвчера в 12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Технологии

Новый вирус атаковал пользователей Android

Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
iReactor 00:33
Здоровье

В Бурятии опровергли сокращение числа врачей

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru вчера в 07:24
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
Происшествия

В России почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

31 октября 2015 года произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории России, Египта и самолётов семейства Airbus A320.
News.ru вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Вележева призналась в употреблении алкоголя и снотворного

Актриса удивилась требованиям полицейских На днях в столичном аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции выпроводили из самолета звезду российского кино и сериалов Лидию Вележеву.
WomanHit.ru вчера в 09:59
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Происшествия

Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених

Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.
7 новостей 00:54
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru вчера в 06:16
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика

Трамп хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прочитать перед американским народом стенограмму телефонных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента, сообщает газета Washington Examiner.
РИА Новости 02:17
Общество

Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

РБК 30 октября в 03:43
Общество

В России изменились ГОСТы на хлеб

Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Авто

Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов

Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.
32CARS.ru 30 октября в 02:09
Здоровье

В Курганской области проведут реформу здравоохранения

С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.
45.ru вчера в 06:31
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джордже Деспотович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий и капитан российского клуба «Оренбург». Двукратный чемпион Казахстана и двукратный обладатель Кубка Казахстана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Игоревич Полярус
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Химки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное