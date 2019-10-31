В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. Теперь за право выхода в полуфинал "Химки" поспорят с победителем пары "Торпедо" (Москва) — "Балтика" (Калининград).

Политика В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2» Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.

Политика Трамп оценил принятие резолюции о процедуре импичмента Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter отреагировал на решение палаты представителей конгресса США принять резолюцию об начале процедуры импичмента.

Общество Рост тарифов ЖКХ: Где больше и меньше всего подорожает коммуналка Больше всего плата за коммунальные услуги подскочит в Чеченской республике - на 6,5 процента, а также Кабардино-Балкарии - на 5,4 процента и Дагестане - на 5,2 процента (к слову, в этих регионах фиксируется сложная ситуация на рынке труда).

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Общество Снежный циклон накроет Сахалин на следующей неделе Последняя неделя октября была тёплой, даже ночные температуры редко опускались ниже нулевой отметки.

Авто В РФ скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама Не исключено, что в 2020 году в РФ может появиться новая марка бюджетных автомобилей из Вьетнама.

Общество Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Политика Глава офиса президента Богдан: Зеленский устал от негатива Богдан сообщил, что президент устал от негатива, которого много выливается, в том числе через СМИ.

Политика Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.

Авто В Латвии построили внедорожник для Сатаны Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Шоу-бизнес Отъезд Пугачевой в Минск вызвал ажиотаж среди журналистов Надо сказать, что отъезд звезды в Белоруссию привел к небывалому ажиотажу среди представителей СМИ.

Общество ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.

Происшествия Хирург клиники в Москве, где изувечили пациентку, скрылся за границей Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, обвиняемый в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО скрылся от следствия за границей.

Политика Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Футбол Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.

Здоровье Водителей просят употреблять «незамерзайки» только по назначению Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о смертельной опасности при применении стеклоомывающих жидкостей в качестве спиртных напитков.

Происшествия Задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский На шесть часов директора Физического института РАН заблокировали в рабочем кабинете.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Происшествия Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.

Шоу-бизнес Джиган станет отцом в четвертый раз Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.