В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. Теперь за право выхода в полуфинал "Химки" поспорят с победителем пары "Торпедо" (Москва) — "Балтика" (Калининград).

Все про Спорт ру

Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Армия и оружие Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».

Футбол Бакаев: дерби против ЦСКА в Кубке России для нас желанное, ждем матч Футболисты московского "Спартака" с нетерпением ждут матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, единственной проблемой является то, что игра состоится только весной 2020 года, заявил полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Экономика Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.

Авто Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.

Армия и оружие Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Экономика Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.

Наука Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака Ученые из клиники Майо (США) выяснили, что о развитии онкологического заболевания в организме может предупреждать и сердце.

Шоу-бизнес Дочь Аллы Вербер опубликовала трогательный пост о маме и бабушке Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, посвященную маме и бабушке.

Политика Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2» Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Происшествия Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Экономика Сергей Арбузов: Теперь любой человек с На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Теперь любой человек с легкостью сможет предсказать будущее курса гривны.

Игры В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.

Экономика Акции «Газпрома» обновили исторический максимум Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.

Здоровье Минздрав сообщил о «технической ошибке» в данных о сокращении врачей Минздрав пересчитал данные о количестве врачей в регионах - общий объем сокращения оказался ниже, чем заявлялось ранее.

Общество «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.