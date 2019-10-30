Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Оренбург» проиграл «Химкам» в Кубке России

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. Теперь за право выхода в полуфинал "Химки" поспорят с победителем пары "Торпедо" (Москва) — "Балтика" (Калининград).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Химки» обыграли «Оренбург» и пробились в 1/4 финала Кубка

Спорт-Экспресс10:50

Грусть вратаря «Оренбурга»: на 25-й секунде пропустил мяч, который летел прямо в него

Sports.ru11:11

«Оренбург» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

Чемпионат10:51

«Оренбург» не смог выйти в четвертьфинал Кубка России, проиграв «Химкам»

Sport.ru11:29

«Оренбург» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам»

Удар5611:10

«Оренбург» – «Химки». Стартовые составы

Советский спорт08:27

«Оренбург» — «Химки»: кто окажется сильнее?

Все про Спорт ру29 октября в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

РБК 10:04
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Кино

Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 01:29
Футбол

Бакаев: дерби против ЦСКА в Кубке России для нас желанное, ждем матч

Футболисты московского "Спартака" с нетерпением ждут матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, единственной проблемой является то, что игра состоится только весной 2020 года, заявил полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.
РИА Новости 15:42
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости 14:51
Футбол

Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Lenta.ru 13:09
Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Авто

Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения

Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.
Тарантас Ньюс 12:23
Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Экономика

Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.
Реальное время 13:38
Наука

Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака

Ученые из клиники Майо (США) выяснили, что о развитии онкологического заболевания в организме может предупреждать и сердце.
Вечерний курьер 05:35
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер опубликовала трогательный пост о маме и бабушке

Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, посвященную маме и бабушке.
Народные новости 15:26
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Происшествия

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе в самолёте «лжеминёра»

RT на русском 15:42
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Экономика

Сергей Арбузов: Теперь любой человек с

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Теперь любой человек с легкостью сможет предсказать будущее курса гривны.
Голос Правды вчера в 12:41
Игры

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM вчера в 15:10
Экономика

Акции «Газпрома» обновили исторический максимум

Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.
REGNUM вчера в 17:37
Здоровье

Минздрав сообщил о «технической ошибке» в данных о сокращении врачей

Минздрав пересчитал данные о количестве врачей в регионах - общий объем сокращения оказался ниже, чем заявлялось ранее.
Газета.Ru 10:21
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс 02:01
Общество

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины

Soccer.ru вчера в 16:53
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джордже Деспотович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий и капитан российского клуба «Оренбург». Двукратный чемпион Казахстана и двукратный обладатель Кубка Казахстана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Игоревич Полярус
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Химки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное