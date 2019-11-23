РПЛ
Удар56«Оренбург» проиграл дома «Ахмату»
Шкофлек обвел вратаря и закатил мяч в ворота. На второй гол команде Федотова времени не хватило. 1:2 — и «Ахмат» уходит из зоны прямого вылета, а «Оренбург» падает вниз турнирной таблицы, «стыковые» матчи совсем рядом.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика
ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Происшествия
Задержанный по подозрению в стрельбе из автомата извинился перед петербуржцами
В субботу, 23 ноября, задержанный по подозрению в стрельбе из автомата 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился перед жителями Петербурга.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Политика
«Единая Россия» начала готовиться к выборам Госдуму в 2021 году
Лидер партии Дмитрий Медведев на съезде раскритиковал «единороссов», которые идут на выборы самовыдвиженцами.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после игры с «Рубином»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после матча 17 тура российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", в котором сине-бело-голубые добились победы со счетом 1:2. Форвард забил решающий гол и сравнялся с лучшими бомбардирами чемпионата.
Политика
СБУ заявила о блокировании поставок угля из Донбасса
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о блокировании механизма поставок угля, добытого на «временно оккупированных территориях», в том числе в страны Европы.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Кино
Вышел трейлер 12-го сезона «Доктора Кто»
Сегодня, 23 ноября, культовому научно-фантастическому сериалу «Доктор Кто» исполняется 56 лет: пилотный эпизод показали в 1963 году.
Происшествия
Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой
Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Хоккей
«Авангард» проиграл минскому «Динамо»
«Авангард» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Победный дубль в составе минчан на счету финского нападающего Теему Пулккинена.
Культура
Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы
Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.