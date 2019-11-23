РПЛ

Удар56Удар56«Оренбург» проиграл дома «Ахмату»

Шкофлек обвел вратаря и закатил мяч в ворота. На второй гол команде Федотова времени не хватило. 1:2 — и «Ахмат» уходит из зоны прямого вылета, а «Оренбург» падает вниз турнирной таблицы, «стыковые» матчи совсем рядом.
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«Оренбург» - «Ахмат» - 1:2: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

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