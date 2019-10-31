Сегодня, 31 октября, в рамках Кубка России футбольный клуб «Оренбург» встретился с подмосковными «Химками». Матч собрал почти 2,5 тысячи зрителей. Счет открылся уже на 1-й минуте — забил Полярус из «Химок».

«Оренбург» уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России

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