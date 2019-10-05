РПЛ
LiveSport.ru«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо»
В 12-м туре Российкой Премьер-лиги «Оренбург» принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — Артур Юсупов сорвал контратаку соперника и получил вторую желтую карточку.
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