РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо»

В 12-м туре Российкой Премьер-лиги «Оренбург» принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — Артур Юсупов сорвал контратаку соперника и получил вторую желтую карточку.
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Первый сухой матч: «Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо»

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«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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Завтра ФК «Оренбург» принимает московское «Динамо»

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