В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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