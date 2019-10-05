РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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