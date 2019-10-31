Футбол

Удар56Удар56«Оренбург» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам»

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
«Оренбург» вылетел из Кубка России по футболу, уступив на стадии 1/8 финала лидеру ФНЛ подмосковным «Химкам». Матч проходил на стадионе «Газовик» в Ростошах. Гости забили первый гол уже на первой минуте.
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