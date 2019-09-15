РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»

Оренбург — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Жига Шкофлек
13′
Рикарду Алвеш
49′
53′
Евгений Башкиров
54′
Евгений Башкиров
59′
Данил Степанов
Жига Шкофлек
Джоэл Фамейе
66′
73′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
Тимур Аюпов
78′
80′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
84′
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
87′
88′
Филип Уремович
Артем Кулишев
89′
90′
Константин Плиев
В девятом туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Рубин». Хозяевам удалось одержать победу со счетом 2:1. На 49-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу Рикарду Алвеша, который отправил мяч в сетку после неудачной скидки Филипа Уремовича. Гостям удалось отыграться через четыре минуты.
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