В девятом туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Рубин». Хозяевам удалось одержать победу со счетом 2:1. На 49-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу Рикарду Алвеша, который отправил мяч в сетку после неудачной скидки Филипа Уремовича. Гостям удалось отыграться через четыре минуты.

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