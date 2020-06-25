Коронавирус

РБКРБК«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
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«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

РБК08:36

«Оренбург»: «В клубе восемь случаев коронавируса: шесть у футболистов и два — у сотрудников команды»

Sport24.ru07:52

Среди зараженных COVID-19 в ФК «Оренбург» оказалось шесть игроков

Интерфакс-Спорт07:50

Букмекеры сняли с линии матч «Оренбург» — «Краснодар» из-за коронавируса в клубе РПЛ

Чемпионат09:13

В «Локомотиве» отреагировали на выявление случаев заражения коронавирусом в «Оренбурге» после очного матча

Матч ТВ08:10

В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью

Sports.ru10:32

«Оренбург» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

Metaratings08:10
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Происшествия

Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 08:21
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
572
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
48
Политика

Зеленский заявил, что «идет в разведку»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "идет в разведку" на заседании комитета по вопросам разведки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:01
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
44
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества.
Вести.Ru 08:02
97
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
1,4K
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
4,2K
Биатлон

Драчев примет участие в выборах президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
Советский спорт 06:23
Политика

Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»

Lenta.ru 06:22
109
Политика

Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
16
Авто

Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали

Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
33
Общество

Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
1,6K
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
312
Здоровье

Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

Кстати.News 05:14
8
Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
3
Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
461
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
39
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
140
Технологии

У «Яндекс.Лавки» появилось свое мобильное приложение

"Яндекс.Лавка" обзавелась собственным мобильным приложением, чтобы упростить гражданам доставку продуктов.
Долг.рф 05:10
3
Происшествия

В Александрино неизвестный ударил ножом пенсионерку

Полицейские ищут мужчину, который в парке Александрино ударил пенсионерку ножом.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 09:28
Происшествия

Суперкар за 20 миллионов рублей устроил ДТП в российском городе и попал на видео

Lenta.ru 10:09
2
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
221
Экономика

Саратовский завод РМК может остановиться в июле

В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:23
35
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
478
Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:19
1
Авто

Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем

Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru вчера в 02:40
34
Здоровье

Пациентов из Челнов могут привезти в Менделеевск

В случае необходимости пациентов из Челнов будут везти в Менделеевск, пишут «Челнинские известия».
Менделеевские новости 09:23
1
Как работают Яндекс.Новости?
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