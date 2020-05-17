Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОренбургская область продлила режим самоизоляции до 31 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил самоизоляцию до 31 мая, пишет оперштаб региона. "Режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 17 мая начинают работу туристические агентства и МФЦ при соблюдении санитарных норм.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Как учреждения образования Оренбуржья будут работать до конца мая

Газета Оренбуржье11:01

В Оренбуржье режим самоизоляции продлён до 31 мая

1743.ru09:43

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

Оренбургское региональное телевидение08:28

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до 31 мая

56orb.ru08:57

В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Orengrad.ru08:29

В Оренбурге вернутся к работе турагентства, рынки и МФЦ

Orenburg.media09:09

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до июня

Oren.ru08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Общество

Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Газета.Ru 10:08
109
Происшествия

В США расстреляли участников поминальной службы

Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
3
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
66
Общество

Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности

Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
1
Общество

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
195
Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
92
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
1K
Общество

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
479
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
3,8K
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
945
Общество

В Ростове закрылся рынок «Атлант»

«Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима», — пишет местный портал RostovGazeta.
Бизнес-газета 05:38
86
Происшествия

Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах

ГТРК Башкортостан 08:42
13
Авто

Dyson раскрыл электромобиль, который мог бы посрамить Tesla

По утверждениям Дайсона, инновационные аккумуляторы для электромобиля создали специалисты Dyson своими силами.
CarsWeek.ru 12:27
6
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ

Московский Комсомолец 13:14
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
1
Культура

Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы

Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
6
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 4,5 миллиона, 17 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 13:24
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6,1K
Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
136
Авто

Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыт до премьеры

В руки китайского издания Autohome попали снимки обновленного седана Volkswagen Phideon.
Тарантас Ньюс вчера в 16:03
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
501
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
1,1K
Здоровье

Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса

Ранее доктор Александр Мясников назвал соблюдение социальной дистанции единственной эффективной мерой против коронавируса.
РЕН ТВ 12:11
1
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
568
Футбол

Легионеры «Динамо» и тренеры «Спартака» прилетят во вторник-среду

Не исключено, что на нем будет и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Доменико Тедеско.
Евро-футбол.ру 12:41
Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР 15 мая в 07:19
63
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
756
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,8K
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
79
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное