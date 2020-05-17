Коронавирус
Газета.RuОренбургская область продлила режим самоизоляции до 31 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил самоизоляцию до 31 мая, пишет оперштаб региона. "Режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 17 мая начинают работу туристические агентства и МФЦ при соблюдении санитарных норм.
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Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Газета.Ru 10:08
Происшествия
В США расстреляли участников поминальной службы
Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
В Ростове закрылся рынок «Атлант»
«Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима», — пишет местный портал RostovGazeta.
Бизнес-газета 05:38
Происшествия
Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах
ГТРК Башкортостан 08:42
Авто
Dyson раскрыл электромобиль, который мог бы посрамить Tesla
По утверждениям Дайсона, инновационные аккумуляторы для электромобиля создали специалисты Dyson своими силами.
CarsWeek.ru 12:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец 13:14
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Культура
Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы
Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 4,5 миллиона, 17 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 13:24
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Авто
Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыт до премьеры
В руки китайского издания Autohome попали снимки обновленного седана Volkswagen Phideon.
Тарантас Ньюс вчера в 16:03
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
Ранее доктор Александр Мясников назвал соблюдение социальной дистанции единственной эффективной мерой против коронавируса.
РЕН ТВ 12:11
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Футбол
Легионеры «Динамо» и тренеры «Спартака» прилетят во вторник-среду
Не исключено, что на нем будет и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Доменико Тедеско.
Евро-футбол.ру 12:41
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР 15 мая в 07:19
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41