Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

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