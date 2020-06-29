Коронавирус
Газета.Ru«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
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Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95.
РИА Новости 10:03
Хоккей
Игорь Шестёркин приступил к тренировкам на льду в составе «Рейнджерс»
Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл первую тренировку в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Чемпионат 11:02
Политика
Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах
Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
ТАСС 15:41
Общество
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Интерфакс 12:57
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Evo-rus.com вчера в 07:07
Футбол
«Барселона» лишилась лидерства в Испании, Сетьен повздорил с игроками
Каталонцы еще больше отстали от "Реала" в борьбе за титул, футболисты поссорились с главным тренером, а руководство отдало одного из лучших своих игроков в "Ювентус".
Газета.Ru 03:32
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Политика
США объявили о грантах на создание фильмов об истории Украины
Соединенные Штаты решили официально профинансировать "правильное" с их точки зрения видение истории Украины: с 80-х годов прошлого века и до так называемой "революции достоинства".
РЕН ТВ 13:14
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Хоккей
НХЛ сообщила еще о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте сообщила, что по результатам тестирования у 15 игроков выявлен коронавирус.
РИА Новости 14:55
Космос
Обнаружено шесть новых потенциальных спутников экзопланет
Трудность с идентификацией возможных спутников экзопланет состоит в том, что эти спутники, имея крохотные в астрономических масштабах размеры, находятся на очень большом расстоянии от нас.
AstroNews.ru 10:45
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
Путешествия
Власти Туниса объявили об открытии туристического сезона и границ
ИА Красная Весна 27 июня в 13:07
Интернет
Google начнет платить медиа за их контент
При наличии возможности Google предложит пользователям оплачивать доступ к контенту, чтение которого возможно лишь по платной подписке.
RuNews24.ru 27 июня в 11:26
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС.
Газета.Ru 14:12
Происшествия
Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова
RT на русском 16:04
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
Кино
Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года
Kinonews.ru 06:45
Спорт
Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima
Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
Матч ТВ 10:58
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39