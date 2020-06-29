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Газета.RuГазета.Ru«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
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КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса

Sports.ru14:10

«Оренбургу» засчитано техническое поражение за срыв матча с «Краснодаром»

Metaratings13:54

Официально: «Оренбургу» засчитано техническое поражение в игре с «Краснодаром»

Матч ТВ13:33

«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс13:48

«Оренбургу» засчитано техническое поражение от «Краснодара»

Советский спорт13:43

КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение за неявку на матч 24-го тура с «Краснодаром»

Sport24.ru13:48

«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»

РИА Новости13:29
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Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
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Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

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"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС.
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