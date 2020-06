С 2016 года у домашних свиней в Китае доминирует вирус гриппа, геном которого сочетает признаки штаммов вируса свиного гриппа H1N1, которые вызвали пандемию 2009 года, и североамериканского реассортантного (сочетающего в себе гены сразу нескольких разновидностей вируса) штамма, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.