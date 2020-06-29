Коронавирус
Газета.Ru«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
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«Оренбургу» засчитают поражение за отмену матча с «Краснодаром» из-за коронавируса
Говорит Москва26 июня в 11:17
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