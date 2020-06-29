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Газета.RuГазета.Ru«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
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«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»

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«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»

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«Оренбург» может покинуть РПЛ

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КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса

Sports.ru14:10

«Оренбургу» засчитано техническое поражение за срыв матча с «Краснодаром»

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«Оренбургу» засчитают поражение за отмену матча с «Краснодаром» из-за коронавируса

Говорит Москва26 июня в 11:17

Официально: «Оренбургу» засчитано техническое поражение в игре с «Краснодаром»

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