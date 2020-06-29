Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Наука Вирус свиного гриппа назвали угрозой новой пандемии С 2016 года у домашних свиней в Китае доминирует вирус гриппа, геном которого сочетает признаки штаммов вируса свиного гриппа H1N1, которые вызвали пандемию 2009 года, и североамериканского реассортантного (сочетающего в себе гены сразу нескольких разновидностей вируса) штамма, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences. 1

Происшествия Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. 241

Армия и оружие Военные развернули в Туве специальный полевой госпиталь Полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной болезнью развернуло в столице Тувы городе Кызыле министерство обороны России, 29 июня заявили в министерстве. 1

Общество Мишустин изменил правила льготного автокредитования Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства. 71

Футбол «Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича Футбольный клуб "Барселона" официально сообщил о трансфере полузащитника сборной Боснии и туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Кино Стала известна дата завершения съемок «Барон-2» Режиссер долгожданного в Узбекистане фильма "Барон-2" назвал примерную дату завершения съемок, сообщают местные СМИ.

Экономика «Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO «Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Спорт Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.

Общество В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщили 29 июня в оперативном штабе. 990

Политика Пушков прокомментировал слова Трампа об исключении России из G8 Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Политэкспресс» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об исключении России из G8.