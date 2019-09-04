Экономика
Российская газетаОрешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство. Сегодня стоимость процедуры банкротства оценивается примерно в 200 тысяч рублей.
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Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.РИА Новости02:50
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