Финансы
RuNews24.ruОрешкин: Укрепление рубля не всегда несет позитив
Орешкин подчеркнул, что это может быть знаком очень низкого спроса во внутренней экономике.
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Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма
ФедералПресс26 декабря в 04:32
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Происшествия
Штаб британской разведки потерял секретные документы
Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Политика
Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Хоккей
Сборная США обыграла Германию, одержав первую победу на МЧМ
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Футбол
Ари рассказал об интересе «Форталезы» и о предложениях из Европы
Форвард «Краснодара» Ари заявил, что им интересуется бразильский клуб «Форталеза».
Общество
В Канаде Трампа вырезали из фильма «Один дома-2»
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Здоровье
Минздрав призвал сахалинцев не злоупотреблять спиртным на новогодних каникулах
В целях профилактики чрезмерного употребления алкоголя министерство здравоохранения Сахалинской области организовало рассылку голосовых сообщений жителям региона, в которых напоминает о возможных рисках и возможности обращения за медицинской помощью.
Происшествия
Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Общество
Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о здоровье Моисеева
Певица Алена Апина рассказала о том, что сейчас делает Борис Моисеев.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Происшествия
В результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал безопасную норму вина на Новый год
Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава России, считает возможным выпить бокал-два сухого белого вина в Новый год.
Авто
Цены на все модели Renault вырастут с 1 января
С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей 2020 года выпуска.
Происшествия
В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек
В июле не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.
Политика
Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Политика
Байден отказался давать показания против Трампа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Хоккей
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Здоровье
Психотерапевт назвала правила общения с неприятными родственниками
Врач-психотерапевт Светлана Кубарева дала несколько советов по общению с родственниками, к которым испытываешь неприязнь.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».