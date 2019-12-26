Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruОрешкин: Укрепление рубля не всегда несет позитив

Орешкин подчеркнул, что это может быть знаком очень низкого спроса во внутренней экономике.
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Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма

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Парламентская газетавчера в 04:24

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Штаб британской разведки потерял секретные документы

Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
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Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru вчера в 10:27
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Сборная США обыграла Германию, одержав первую победу на МЧМ

Sport24.ru вчера в 15:26
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Футбол

Ари рассказал об интересе «Форталезы» и о предложениях из Европы

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что им интересуется бразильский клуб «Форталеза».
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На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Минздрав призвал сахалинцев не злоупотреблять спиртным на новогодних каникулах

В целях профилактики чрезмерного употребления алкоголя министерство здравоохранения Сахалинской области организовало рассылку голосовых сообщений жителям региона, в которых напоминает о возможных рисках и возможности обращения за медицинской помощью.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Происшествия

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

РБК 26 декабря в 16:37
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Общество

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.
РИА Новости вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Апина рассказала о здоровье Моисеева

Певица Алена Апина рассказала о том, что сейчас делает Борис Моисеев.
Свободная Пресса вчера в 15:56
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

РБК 01:36
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия

В результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека

RT на русском вчера в 18:55
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал безопасную норму вина на Новый год

Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава России, считает возможным выпить бокал-два сухого белого вина в Новый год.
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Авто

Цены на все модели Renault вырастут с 1 января

С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей 2020 года выпуска.
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В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек

В июле не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.
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Политика

Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 00:57
Политика

Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа

Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
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Политика

Байден отказался давать показания против Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru 02:36
Хоккей

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
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В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
РБК 26 декабря в 15:29
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Психотерапевт назвала правила общения с неприятными родственниками

Врач-психотерапевт Светлана Кубарева дала несколько советов по общению с родственниками, к которым испытываешь неприязнь.
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Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
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