Финансы
RuNews24.ruОрешкин: Укрепление рубля не всегда несет позитив
Орешкин подчеркнул, что это может быть знаком очень низкого спроса во внутренней экономике.
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Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма
ФедералПрессвчера в 04:32
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Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Здоровье
Центр ядерной медицины появится в Пензе
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Политика
Мэр Тынды Марина Михайлова объявила о выходе из КПРФ
Напомним, что Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года, за нее отдали голоса 48,33% пришедших на выборы избирателей.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте аэропорта Алма-Аты.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Рогозин рассказал о замечаниях к российской ракете для полетов на Луну
Российская ракета для полетов к Луне получила множество замечаний, их устранят в ходе технического проектирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Космос
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Происшествия
В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ
Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Здоровье
Самарским геям и проституткам разрешили сдавать кровь
Запрет вызвал широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях, после чего станция переливания крови разрешила быть донорами представителями группы риска.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Фигурное катание
Косторная побила свой мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Фигуристка Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России.
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
Наука
Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать
Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
Политика
Захарова заявила, что 2020 год пройдет под знаком выборов в США
По словам Захаровой, 2020 год в международно-политическом плане пройдет «под вывеской американских президентских выборов».
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Общество
Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.