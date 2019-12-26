Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruОрешкин: Укрепление рубля не всегда несет позитив

Орешкин подчеркнул, что это может быть знаком очень низкого спроса во внутренней экономике.
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Орешкин рассказал, чем плохо укрепление рубля

Парламентская газета04:24

Орешкин: укрепление рубля может сигнализировать об ослаблении экономики

Красная веснавчера в 07:09

Орешкин оценил укрепление рубля для экономики РФ

REGNUMвчера в 02:49

Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма

ФедералПрессвчера в 04:32

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Коммерсантъвчера в 04:12

Орешкин объяснил, почему укрепление рубля не всегда несет позитив

Росбалтвчера в 04:39

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

ТАССвчера в 02:22
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Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Здоровье

Центр ядерной медицины появится в Пензе

News.ru 09:57
Наука

Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
N+1 вчера в 09:19
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

Культуромания 10:58
Политика

Мэр Тынды Марина Михайлова объявила о выходе из КПРФ

Напомним, что Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года, за нее отдали голоса 48,33% пришедших на выборы избирателей.
Телепорт 20:11
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК вчера в 06:12
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru вчера в 21:54
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

Рогозин рассказал о замечаниях к российской ракете для полетов на Луну

Российская ракета для полетов к Луне получила множество замечаний, их устранят в ходе технического проектирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Известия 20:54
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 10:25
Космос

Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске

Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Sibnet Новости 24 декабря в 22:18
Происшествия

В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ

Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 11:20
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Единоборства

Джексон перевесил Емельяненко перед боем в Bellator

Матч ТВ 20:09
Здоровье

Самарским геям и проституткам разрешили сдавать кровь

Запрет вызвал широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях, после чего станция переливания крови разрешила быть донорами представителями группы риска.
Lenta.ru 18:09
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Происшествия

В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
Происшествия

Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

RT на русском вчера в 06:54
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
РИА Новости 16:13
Фигурное катание

Косторная побила свой мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Фигуристка Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России.
Труд 11:29
Экономика

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
REGNUM 13:13
Наука

Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать

Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
N+1 25 декабря в 05:32
Политика

Захарова заявила, что 2020 год пройдет под знаком выборов в США

По словам Захаровой, 2020 год в международно-политическом плане пройдет «под вывеской американских президентских выборов».
RuNews24.ru 19:53
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК 20:51
Общество

Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новости 19:18
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