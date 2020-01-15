Экономика
Российская газетаОрешкин: Выплаты семьям с детьми позволят снизить число бедных на 10%
Влияние объявленных инициатив на реальные располагаемые доходы населения министерство оценивает в +0,5 п.п. за 2020 год (1 п.п. во втором полугодии), на инвестиционную активность (в Послании объявлено о компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета) - в 1 п.п. Совокупная прибавка к росту ВВП, по оценке Минэкономразвития, составит 0.3 п.п.
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В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть «ловушку слабого спроса»
Интерфаксвчера в 06:35
Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 06:35
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Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.