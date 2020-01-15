Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОрешкин: Выплаты семьям с детьми позволят снизить число бедных на 10%

Влияние объявленных инициатив на реальные располагаемые доходы населения министерство оценивает в +0,5 п.п. за 2020 год (1 п.п. во втором полугодии), на инвестиционную активность (в Послании объявлено о компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета) - в 1 п.п. Совокупная прибавка к росту ВВП, по оценке Минэкономразвития, составит 0.3 п.п.
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Минэкономразвития оценило эффект от ключевых инициатив послания Путина

ТАССвчера в 09:32

В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть «ловушку слабого спроса»

Интерфаксвчера в 06:35

Орешкин: Предложения Путина позволят снизить бедность на 10% к концу года

Взгляд.рувчера в 06:28

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUMвчера в 05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъвчера в 07:44

Орешкин: инициативы Путина снизят число бедных на 10% к концу года

Газета.Ruвчера в 07:10
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Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

РБК 07:27
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

Бестселлером авторынка России в прошлом году стала Лада Гранта, которая возглавила рынок впервые за последние три года, когда лидерами были LADA Vesta, KIA Rio и Hyundai Solaris.
Tvoe-avto.com 14 января в 06:46
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Музыка

Весь мир отмечает день «The Beatles»

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Парламентская газета вчера в 17:17
Политика

Мишустин назвал приоритеты своего правительства

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.
ТАСС 06:41
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

Известия вчера в 23:52
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»

Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Политическая Экспертиза 02:58
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Общество

Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 07:56
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Замана 01:02
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru 06:25
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
Пятый канал вчера в 20:05
Политика

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Комсомольская правда 07:51
Кино

Продюсеры «бондианы» не заинтересованы в смене пола Джеймса Бонда

Продюсер "бондианы" Барбара Брокколи заявила Sky News, что в фильмах о Джеймсе Бонде появятся новые женские персонажи.
Газета.Ru 06:50
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Гаджеты

Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Политика

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Lenta.ru 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
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