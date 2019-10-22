Финансы
РБКОрешкин анонсировал падение инфляции «гораздо ниже» прогноза в 3,8%
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, и по итогам года ее уровень может оказаться "гораздо ниже" официального прогноза в 3,8%. Об этом заявил в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования.
— Максим Орешкин, российский политикКоммерсантъ 10:57
с чего всё началось
Инфляция в России по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах форума "Открытые инновации".ТАСС08:48
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