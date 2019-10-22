Инфляция в России по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах форума "Открытые инновации".

с чего всё началось

Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования.

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, и по итогам года ее уровень может оказаться "гораздо ниже" официального прогноза в 3,8%. Об этом заявил в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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