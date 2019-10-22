Финансы
РБКОрешкин анонсировал падение инфляции «гораздо ниже» прогноза в 3,8%
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, и по итогам года ее уровень может оказаться "гораздо ниже" официального прогноза в 3,8%. Об этом заявил в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить
Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования.
— Максим Орешкин, российский политикКоммерсантъ 06:57
с чего всё началось
Инфляция в России по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах форума "Открытые инновации".ТАСС04:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке
Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
ТАСС 11:13
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Политика
Путин наградил Шохина и Шмакова орденами
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:14
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело 08:44
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Происшествия
Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
Здоровье
Свердловчанка впала в кому на отдыхе в Турции
Месяц назад в Турции произошла еще одна ужасная история — детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горячим маслом.
Екатеринбург Онлайн 05:43
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда
«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
Актуальные Новости 07:47
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 02:19
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критику в отношении фильмов о супергероях, которые были сняты студией Marvel, поддержав мнение Мартина Скорсезе.
iReactor 20 октября в 13:46
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости 10:18
Политика
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.
RT на русском 06:30
Авто
Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио
Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.
CarsWeek.ru 02:02
Игры
Immersive sim, но не ААА: что мы знаем о новой игре Кена Левина, автора BioShock
Игромания.ру вчера в 16:49
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Игромания.ру вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 13:07
Технологии
Стартап разогнал аэротакси до более чем 100 километров в час
В рамках испытаний, согласно Lilium, аппарат развивал скорость, превышающую 100 километров в час.
Популярная механика 08:50
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными
Проверка, проведенная после задержания двух человек, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, показала, что они не были военнослужащими.
Российская газета 10:48
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Авто
Hyundai презентовала новый Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России и на ряде других рынков известен под именем Creta.
SpeedMe вчера в 07:11
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Pravda.Ru 07:38
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 06:09
Игры
PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц
Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
The GEEK 09:27