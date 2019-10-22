Инфляция в России по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах форума "Открытые инновации".

с чего всё началось

Мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования.

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, и по итогам года ее уровень может оказаться "гораздо ниже" официального прогноза в 3,8%. Об этом заявил в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Происшествия В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

Политика Путин наградил Шохина и Шмакова орденами Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Общество Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.

Происшествия Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права» Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».

Здоровье Свердловчанка впала в кому на отдыхе в Турции Месяц назад в Турции произошла еще одна ужасная история — детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горячим маслом.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда «Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.

Армия и оружие Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критику в отношении фильмов о супергероях, которые были сняты студией Marvel, поддержав мнение Мартина Скорсезе.

Политика В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.

Авто Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Происшествия Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными Проверка, проведенная после задержания двух человек, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, показала, что они не были военнослужащими.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Авто Hyundai презентовала новый Hyundai Creta Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России и на ряде других рынков известен под именем Creta.

Футбол 16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.