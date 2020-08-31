Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Росбалт
Росбалт

Орешкин дал прогноз по восстановлению «занятости и выпуска» в России

Российская экономика может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в следующем году. Такое мнение сегодня высказал помощник президента РФ Максим Орешкин. По его оценкам, безработица в России достигла пика в июле—августе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Экономика России может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в 2021 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
ТАСС07:33
Подробнее о событии
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости06:55
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС07:33
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПресс06:30
Национальная служба новостей

Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе

Национальная служба новостей06:25

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
532

Папуасы просят патриарха Кирилла приобщить их к православию

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Фонде им. Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля.
Интерфакс Религия06:07
1

В Астрахани вынесли приговор экс-главе регионального минстроя

Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего министра региона Василия Корнильева к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей за присвоение и "отмывание" средств, выделенных на госпрограмму "Развитие транспортной системы".
Российская газета06:39
2

ПФР заявил о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

Заместитель председателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, что доплата положена гражданам, у которых пенсионные накопления составляют более 5 процентов от суммы страховой части пособия по старости.
Evo-rus.com07:08
41

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

Проект расширения СХВ предусматривает строительство 352,957 км линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку ГПА на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.
Интерфакс07:08
2