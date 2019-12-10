Экономика

ИзвестияИзвестияОрешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

Министерство экономического развития допускает, что уровень инфляции в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава ведомства Максим Орешкин.
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Минэкономразвития видит риски, что инфляция в России в 2020 году будет ниже 3%

ТАСС05:51

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

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Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

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России предсказали будущее со слишком низкой инфляцией

Lenta.ru12:26

В России заговорили о рисках замедления инфляции

Росбалт08:21

Орешкин заявил о рисках инфляции в РФ ниже 3% в 2020 году

ПРАЙМ05:59

Орешкин предупредил о риске более низкой инфляции в 2020 году относительно прогноза

Вестник Кавказа06:05
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Происшествия

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге

Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
ТАСС 12:36
Общество

Не стало бывшего мэра столицы Юрия Лужкова

Газета.Ru 10:21
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
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«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи

Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
РИА Новости 12:31
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
Политика

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Российская газета 10:18
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Политика

Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»

«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Красная весна 08:12
Политика

Путин пообещал помочь с законопроектом об «уголовном проступке»

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия "уголовный проступок", чтобы негативный шлейф судимости за незначительные нарушения не тянулся за человеком всю жизнь.
РИА Новости 12:42
Здоровье

Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам

В первую очередь, повышены зарплаты.
ГТРК Саратов 12:20
Общество

Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову

Культуромания 10:11
Политика

Порошенко призвал Киев не доверять Москве после встречи в Париже

Встреча показала, что России нельзя доверять.
ИА Новороссия 11:29
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Гаджеты

В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11

09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Портал Поиск вчера в 05:54
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Политика

В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 15:48
Политика

Путин: Ленин заложил мину под государственность России

Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru 11:14
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Происшествия

Напавшего на сотрудника СК направят на принудительное лечение

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который смертельно ранил ножом полковника Владислава Капустина около проходной здания Следственного комитета в Москве, направят на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:10
Политика

США ввели санкции против главы полиции Грозного

США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
РБК 11:50
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Lenta.ru 11:57
Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Панорама Ростова-на-Дону 13:06
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Армия и оружие

Тегеран пригрозил уничтожить Тель-Авив и отрезать израильтянам уши

8 декабря министр обороны Израиля Нафтали Беннетт пригрозил сделать Сирию Вьетнамом для Ирана, пообещав помешать постоянной базе иранских военных в Сирии.
News.ru 02:54
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва 09:02
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