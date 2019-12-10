Экономика
ИзвестияОрешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%
Министерство экономического развития допускает, что уровень инфляции в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава ведомства Максим Орешкин.
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Происшествия
Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге
Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
Общество
Не стало бывшего мэра столицы Юрия Лужкова
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Футбол
«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи
Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»
«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Политика
Путин пообещал помочь с законопроектом об «уголовном проступке»
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия "уголовный проступок", чтобы негативный шлейф судимости за незначительные нарушения не тянулся за человеком всю жизнь.
Здоровье
Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам
В первую очередь, повышены зарплаты.
Общество
Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову
Политика
Порошенко призвал Киев не доверять Москве после встречи в Париже
Встреча показала, что России нельзя доверять.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Политика
В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Путин: Ленин заложил мину под государственность России
Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Происшествия
Напавшего на сотрудника СК направят на принудительное лечение
Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который смертельно ранил ножом полковника Владислава Капустина около проходной здания Следственного комитета в Москве, направят на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством, передает РИА "Новости".
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Армия и оружие
Тегеран пригрозил уничтожить Тель-Авив и отрезать израильтянам уши
8 декабря министр обороны Израиля Нафтали Беннетт пригрозил сделать Сирию Вьетнамом для Ирана, пообещав помешать постоянной базе иранских военных в Сирии.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Шоу-бизнес
Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.