Финансы
ТАССОрешкин не исключил очередного снижения ЦБ ключевой ставки
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключает, что совет директоров ЦБ РФ снизит ключевую ставку на заседании 6 сентября.
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с чего всё началось
Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.BFM.ru04 сентября в 02:42
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Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Общество
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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей вчера в 06:08
Авто
Советский грузовик ЗАЗ‑970 «Точило», так и не вышедший в серию
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
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На Кубани пять школьниц отравились таблетками
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Футбол
Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию
Сборная России по футболу победила команду Шотландии со счетом 2:1 в рамках выездного матча отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
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Американский эксперт, экс-советник директоров ЦРУ по финансовым войнам Джеймс Рикардс в своем материале для издания The Daily Reckoning оценил перспективы доллара США.
ПолитРоссия вчера в 14:27
Космос
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Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте мэра в субботу, 7 сентября.
Известия 03:45
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RT на русском вчера в 19:17
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Avia.pro 05 сентября в 07:51
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.
REGNUM 03:30
Политика
В России проходит «День тишины» перед выборами
В воскресенье, 8 сентября, в рамках Единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации пройдут выборы разных уровней.
Областная газета 02:00
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
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Музыка
Стадионный концерт «Ленинграда» в Волгограде собрал 40 254 зрителя
Посмотреть на Сергея Шнурова и команду пришли 40 254 зрителя, стадион был забит почти «под завязку». Не обошлось и без «ложки дегтя».
СоцИнформБюро 02:59
Политика
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Украинские власти выполнили обязательства, достигнутые на переговорах с российской стороной: помиловали граждан РФ, которых готовят к обмену заключёнными, сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин.
Рамблер вчера в 12:00
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 05 сентября в 04:24
Футбол
«СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом обыграл «Авангард»
«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Авангарду» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
Sportbox.RU 02:57
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Общество
Собянин открыл новый парк на территории МГСУ
Сергей Собянин открыл новый парк на территории, которая прилегает к кампусу Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Москва 24 вчера в 12:04
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
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Российская газета 02:52
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Космос
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Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Гаджеты
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Megaobzor.com 05 сентября в 14:25