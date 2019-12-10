Министерство экономического развития допускает, что уровень инфляции в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

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