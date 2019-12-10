Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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