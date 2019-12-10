Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Происшествия Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке Массовое ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке в среду, 11 декабря. Причиной аварии мог стать сильный снегопад.

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом «Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Происшествия В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Экономика В РФ нашли способ увеличить количество грузовиков на газовом топливе Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», Ассоциация европейского бизнеса обратилась к вице-премьер министру РФ Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».

Энергетика Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Общество Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Общество Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.