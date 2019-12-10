Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Инфляция в 1-м квартале упадет до 2,5% на фоне слабого спроса - Орешкин

Финмаркет03:24

В России заговорили о рисках замедления инфляции

Росбалт10 декабря в 08:21

Орешкин допустил инфляцию в РФ в I квартале ниже 2,5%

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России предсказали будущее со слишком низкой инфляцией

Lenta.ru10 декабря в 12:26

Орешкин заявил, что годовая инфляция может опуститься ниже 2,5% в I квартале 2020 года

ТАСС03:22

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Интерфакс10 декабря в 05:57

Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

Известия10 декабря в 05:56
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Экономика

«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли

Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
РБК 07:22
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Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Lenta.ru 06:35
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Россиян предупредили о нашествии «супертараканов»

В помещении развелись тараканы, клопы и мыши.
Lenta.ru 05:22
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Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
РИА Новости 06:14
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Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова

Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
RT на русском 07:02
Происшествия

Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Взгляд.ру 06:39
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Rambler News Service 00:02
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости вчера в 11:21
Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

Президент России Владимир Путин заявил во время общения с судьями Конституционного суда, что при принятии новых законов нельзя отходить от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека.
Московский Комсомолец 07:14
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Политика

По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД

Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Единоборства

Поветкин объяснил, зачем ему нужен реванш с Хантером

Напомним, 7 декабря между Поветкиным и Хантером состоялся бой, который завершился ничьей.
Sportbox.RU 05:46
Политика

Суд Киева заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего депутата крымского парламента, ныне - депутата Госдумы РФ Светлану Савченко, признав ее виновной в государственной измене Украине, сообщила в среду базирующаяся в Киеве "прокуратура Автономной республики Крым", передает 11 декабря "Интерфакс".
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Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

ИА Новороссия 07:00
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:05
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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Биатлон

Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
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Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
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Мэрия Саратова «сэкономит» на покупке иномарок 1,3 миллиона

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Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

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