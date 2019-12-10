Экономика
ИнтерфаксОрешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Экономика
«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли
Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Общество
Россиян предупредили о нашествии «супертараканов»
В помещении развелись тараканы, клопы и мыши.
Политика
Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Общество
Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова
Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Происшествия
Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело
В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
Президент России Владимир Путин заявил во время общения с судьями Конституционного суда, что при принятии новых законов нельзя отходить от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Политика
По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД
Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Единоборства
Поветкин объяснил, зачем ему нужен реванш с Хантером
Напомним, 7 декабря между Поветкиным и Хантером состоялся бой, который завершился ничьей.
Политика
Суд Киева заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего депутата крымского парламента, ныне - депутата Госдумы РФ Светлану Савченко, признав ее виновной в государственной измене Украине, сообщила в среду базирующаяся в Киеве "прокуратура Автономной республики Крым", передает 11 декабря "Интерфакс".
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Политика
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Авто
Мэрия Саратова «сэкономит» на покупке иномарок 1,3 миллиона
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Политика