Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Политика В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Игры Microsoft рассказала о «монументальном» релизе Halo: Reach на ПК 3 сентября состоялся релиз ремастера Halo: Reach на ПК, и теперь Microsoft рассказала об этом «монументальном запуске»: всего через неделю после релиза игры её аудитория составила 3 млн человек.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Политика В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского» саммита Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".

Шоу-бизнес Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.

Политика В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.

Политика Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма» Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря определить, следует ли считать Россию страной — спонсором терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой главы комитета Сюзанна Рэсс.

Политика В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2 Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.