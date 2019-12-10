Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия Российский журналист умер после открывшегося кровотечения В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.

Здоровье Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

Политика Порошенко в Раде частично повторил слова Зеленского про лоха Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох».

Общество От ВГТРК и НТВ потребовали миллиарды рублей за сериалы Кредиторы компании бизнесмена Владимира Гусинского подали иск к медиахолдингу ВГТРК и телеканалу НТВ, потребовав почти восемь миллиардов рублей за показ популярных телесериалов.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Политика В Великобритании проходят парламентские выборы В Великобритании по инициативе премьера Бориса Джонсона проходят внеочередные выборы в парламент, передает ОТР.

Общество Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.