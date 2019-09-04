Финансы
REGNUMОрешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Business FM. Он отметил, что «уже два раза ЦБ снизил ставку».
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с чего всё началось
Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.BFM.ru04 сентября в 02:42
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Глава Минэкономразвития допустил возможность снижения ключевой ставки
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