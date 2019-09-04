Финансы
REGNUMОрешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Business FM. Он отметил, что «уже два раза ЦБ снизил ставку».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Хоккей
Пока без побед. «Трактор» проиграл СКА в овертайме
Pchela.News вчера в 12:34
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян существенно возросла
Глава Минздрава выступила на полях ВЭФ во Владивостоке Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума сообщила, что за семь месяцев продолжительность жизни россиян возросла, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 02:31
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Баскетбол
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ
Prognozist вчера в 10:44
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Единоборства
Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Порье
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье более 6 миллионов долларов.
Невские Новости 01:37
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb вчера в 17:31
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
РЕН ТВ вчера в 21:20
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Политика
Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Экономика
Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»
В пресс-службе ФНС отметили, что поправки могут сократить организационные издержки самого ведомства, предпринимателей и банков, которые сейчас занимаются блокировкой счетов из долга в несколько копеек.
Телеканал 360° вчера в 16:50
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Экономика
«Алроса» может скорректировать план добычи на 2020 год
"Алроса" может сократить план добычи на 2020 год на 5-10% в зависимости от внешней конъюнктуры.
ТАСС 01:22
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Здоровье
Врачи назвали явный признак скорого инфаркта
За анализируемый период было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт происходил в возрасте 50 лет.
РЕН ТВ 01:27
Политика
Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией
29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Футбол
Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат вчера в 10:43