Финансы

REGNUMREGNUMОрешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Business FM. Он отметил, что «уже два раза ЦБ снизил ставку».
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