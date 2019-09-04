Финансы
REGNUMОрешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Business FM. Он отметил, что «уже два раза ЦБ снизил ставку».
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Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Здоровье
Андрей Бочаров посетит с рабочей поездкой Советский район Волгограда
Московский Комсомолец 00:00
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика вчера в 02:51
Футбол
Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Нева Спорт вчера в 14:10
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Космос
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в космос
Женщинам, которые хотят стать кандидатами в космонавты и отправиться в космос, придется на какое-то время принести в жертву этой мечте материнство и личную жизнь.
Дни24 вчера в 04:28
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Политика
Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 03 сентября в 07:13
Политика
Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС вчера в 11:33
Общество
Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка
В Италии соцслужбы конфисковали у россиянки 5-летнего ребенка.
Газета.Ru 01:12
Армия и оружие
Военная полиция РФ нашла тонны боеприпасов боевиков в Восточной Гуте
Саперы армии Сирии уничтожили около пяти тонн боеприпасов боевиков, которые обнаружили представители российской военной полиции в Восточной Гуте.
ТК Звезда вчера в 22:55
Космос
Идея проведения телемостов пошла от рок-фестивалей
О возможности организации телемостов между странами задумались в 1982 году после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в штате Калифорния.
Парламентская газета вчера в 17:37
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Народные новости вчера в 12:01
Энергетика
Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:40
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39