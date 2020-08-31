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Интерфакс
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ru13:22
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01
РИА Новости

Орешкин назвал срок вхождения России в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новости07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:11
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15

Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля

Названы эффективные методы защитить свой автомобиль от ржавчины, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Эксперты авторынка рекомендуют сразу после приобретения провести антикоррозийную обработку.
Уфимские Заметки10:58
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Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Цензуры.Нет06:24
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Полиция Москвы отказалась возбудить уголовное дело по факту утечки личных данных участников протестов 2019 года

В начале августа прошлого года накануне очередной протестной акции в Москве против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму анонимный телеграм-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных во время протестов.
Эхо Москвы13:32

«Локомотив» подколол «Зенит» после публикации видео с падением Азмуна

Пресс-служба "Локомотива" ответила коллегам из петербургского "Зенита", которые опубликовали в твиттере видео падения иранского форварда команды Сердара Азмуна в штрафной "железнодорожников" в матче 6-го тура РПЛ (0:0).
BetOn13:16

Сивков назвал условие продажи российских Су-35 Турции

Продавать Су-35 Турции можно только в случае внесения серьезных изменений в экспортную версию истребителя, заявил в разговоре с «НьюИнформ» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук и первый вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Сивков.
NewInformвчера в 05:17
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Свыше 4 тыс. зрителей в Татарстане присоединились к акции «Ночь кино»

4142 зрителя в Татарстане присоединились ко всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится ежегодно Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ в целях популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры.
Татар-информ13:47