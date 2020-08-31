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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском08:28
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
РИА Новости

Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Орешкин

РИА Новости07:23
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
Газета.Ru

Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году

Газета.Ru06:52

Песков допустил передачу Белоруссии опыта по изменению Конституции

Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования.
Дмитрий Песков
Российский государственный деятель
Интерфакс06:45
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Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Сербией

У команды еще не полный состав, потому что нет Петрова, Сорокина, Газинского. Мы им сегодня дали возможность выспаться, чтобы они после игры отдохнули. Ощущение у нас, как будто не расставались.
Станислав Черчесов
Футболист
Metaratings07:53

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известия07:41
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МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за задержания журналистов

МИД Германии пригласил на беседу посла Белоруссии в Берлине после задержания и лишения аккредитации журналистов немецких СМИ, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна07:47
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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