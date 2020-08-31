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Интерфакс
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
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ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
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Помощник Путина отказал бизнесу в новой поддержке

Lenta.ru07:06
Известия

Россия в 2020 году войдет в топ-5 экономик мира

Известия07:15
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
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Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году

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