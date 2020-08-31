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Интерфакс
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ru13:22
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новости07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:11
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01

Опубликован тизер продолжения «Призраков дома на холме» от Netflix

Потоковый сервис Netflix представил тизер продолжения сериала "Призраки дома на холме", который получил название "Призраки поместья Блай" В основу сериала легла повесть Генри Джеймса "Поворот винта".
Опубликован тизер продолжения «Призраков дома на холме» от Netflix
Культуромания11:09
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russia06:04

В Липецкой области выросло число заболевших COVID-19

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом жителям Липецкой области напоминают о рекомендациях по профилактике в связи с ростом количества выявленных случаев заражения COVID-19, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
ГТРК Липецк07:50
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Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
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